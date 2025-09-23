< sekcia Regióny
V Nitre sa začal veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Na 12. ročníku veľtrhu sa predstavujú aj zahraničné univerzity zo štrnástich krajín sveta, najmä z Českej republiky, Veľkej Británie, Írska, Holandska, Belgicka, Dánska.
Autor TASR
Nitra 23. septembra (TASR) - Komplexné informácie, poradenstvo a podporu pri výbere vysokoškolského štúdia ponúka záujemcom o štúdium Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2025. Dvojdňový veľtrh sa začal v utorok na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Zastúpených je viac ako 160 univerzít a vysokých škôl, cez 119 fakúlt a viac ako 5000 študijných programov, ktoré je možné študovať v slovenskom alebo cudzom jazyku, informovali organizátori.
Veľtrh je jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií o budúcom štúdiu. Ponuka vzdelávania je sústredená na jednom mieste a jej spektrum zahŕňa všetky formy pomaturitného štúdia dostupného na Slovensku i v zahraničí. „Gaudeamus ponúka informácie, ktoré študenti nenájdu nikde na internete ani na dňoch otvorených dverí škôl. Medzi unikátne informačné kanály veľtrhu patria najmä prednášky vystavovateľov a možnosť osobného stretnutia so zástupcami a predovšetkým študentmi vysokých škôl,“ skonštatovali organizátori.
Súčasťou veľtrhu je poradenský servis, ktorý dokáže študentom pomôcť pri voľbe ich budúceho štúdia a vyhľadať školu či študijný program podľa ich preferencií. Gaudeamus pravidelne navštevujú študenti tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl každého zamerania a ich pedagógovia.
