Nitra pripravila na zimnú údržbu 800 ton posypového materiálu

Nitra 22. októbra (TASR) - Mesto Nitra sa pripravuje na údržbu komunikácií v zimnom období. To sa oficiálne začína 15. novembra a potrvá do 15. marca.



Ako uviedla radnica, pre prípady sneženia a poľadovice má pripravených 400 ton posypovej soli a rovnaké množstvo drviny. K dispozícii je aj 17 kusov techniky v podobe sypačov, traktorov, nákladných áut na odvoz snehu a ďalších mechanizmov. Tie v prípade potreby doplnia stroje zmluvných partnerov.



Mesto bude počas zimného obdobia využívať na údržbu komunikácií aj čaty pracovníkov, ktorí budú ručne čistiť zastávky mestskej autobusovej dopravy, schody, mosty, priechody pre chodcov a ďalšie komunikácie. Operačný plán zimnej údržby počíta aj s odvozom snehu z lokalít, kde je to nevyhnutné. Okrem centrálnej mestskej zóny sú to napríklad aj parkoviská pred mestskými poliklinikami. "Sneh sa nahromadí na parkovisku pri TJ Stavbár a na Štúrovej ulici pri kruhovom objazde," informoval mestský úrad.