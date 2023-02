NCD vlani zapojilo do rôznych aktivít takmer 900 dobrovoľníkov

Nitra 6. februára (TASR) - V priebehu minulého roka sa v Nitre a Nitrianskom kraji podarilo zapojiť do rôznych verejnoprospešných aktivít 891 dobrovoľníkov. Uviedlo to Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD).



Ako informovalo, v roku 2022 sa okrem toho vytvorila spolupráca so 67 aktívnymi neziskovými organizáciami, zároveň sa podarilo vytvoriť 46 samostatných dobrovoľníckych príležitostí. "Ocenenie Srdce na dlani prinieslo 37 nominácií pre 152 dobrovoľníkov," konštatovalo NCD.



Nitrianske centrum zorganizovalo aj pravidelný Týždeň dobrovoľníctva, v rámci ktorého sa do 34 aktivít zapojilo 603 dobrovoľníkov. "Počas tohto podujatia pomáhali dobrovoľníci jednotlivci, ale aj zamestnanci firiem Jaguar Land Rover Slovakia, Ledvance, SE Bordnetze - Slovakia či Mestského úradu v Nitre. Vďaka nim sa podarilo skultúrniť sedenie na nitrianskom amfiteátri," uviedlo NCD, ktoré vlani spolupracovalo aj s Nitrianskou komunitnou nadáciou (NKN). "Naši dobrovoľníci boli napríklad na podujatí Aby ľudia ľuďom pomáhali, pri ktorom NKN organizovala sadenie stromčekov v Parku pod Borinou," doplnilo NCD.