Neďaleko kultúrnej pamiatky Hrádok zdokumentovali nález lochu
Autor TASR
Nitra 13. januára (TASR) - Neďaleko stredovekého hrádku v obci Branč v okrese Nitra zdokumentovali na jeseň minulého roka pracovníci Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Nitra tzv. loch. Nález umelej podzemnej dutiny na poli oznámil obyvateľ obce. Spočiatku sa javil ako prepad pôdy do jamy kruhového tvaru. Ukázalo sa však, že jama sa v spodnej časti ďalej rozširuje do rozsiahlejšieho podzemného priestoru, informovali Kristína Šebőková a Michal Gróf z KPÚ Nitra.
Nález je situovaný na poli severne od obce Branč. Nachádza sa v katastrálnom území Veľká Ves, v polohe Arkuš v priestore národnej kultúrnej pamiatky Hrádok. Tú tvorí stredoveký zemný hrádok, ktorý vznikol v 12. až 13. storočí. Lokalita je polykultúrnym archeologickým náleziskom osídleným už od praveku.
Samotný nález bol dokumentovaný metódou laserového skenovania. Zdokumentovaný podzemný priestor sa okolo prepadu pôdy do jamy kruhového tvaru rozširoval do podoby nepravidelnej dutiny, z ktorej severozápadným aj juhovýchodným smerom pokračovala užšia chodba. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o tzv. loch, ktorý obvykle predstavuje umelo vyhĺbenú podzemnú chodbu, jamu alebo priestor, ktorý mohol slúžiť ako miesto na uschovanie zásob potravín, v prípade potreby ako úkryt pre obyvateľstvo, resp. ako obydlie v zimnom období. Samotná kruhová jama, ktorú nálezca ohlásil a ktorá sa prepadla, zrejme slúžila na odvetranie priestoru takéhoto lochu.
Na Slovensku sa archeologickému výskumu lochov doposiaľ nikto nevenoval. Dlhá tradícia ich výskumu je na Morave, v Rakúsku a Nemecku. Z nášho územia je doposiaľ známy jeden podobný nález, ktorý bol zdokumentovaný pracovníkmi KPÚ Trnava v roku 2024 v obci Dubovany. Podobné nálezy prepadlín do lochov mimo intravilánov súčasných obcí môžu prispieť k objavu zaniknutých, doteraz neznámych osídlení.
