Nemocnica v Nitre pripravila pre študentov deň otvorených dverí

Nitra 7. decembra (TASR) - Fakultná nemocnica v Nitre pripravila vo štvrtok deň otvorených dverí. Určený je žiakom siedmych až deviatych tried základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií.



Podľa slov hovorkyne nemocnice Tatiany Kubinec má podujatie motivovať študentov na výber zdravotníckeho povolania. "Máme pre nich pripravený bohatý program, kde im budú predstavené názorné ukážky práce našich sestier a jednotlivých základných odborov," vysvetlila Kubinec.



Žiaci a študenti počas dňa otvorených dverí uvidia prácu internistických, chirurgických, inštrumentárnych a anestéziologických sestier i zdravotníkov na gynekológii a pediatrii. "Zároveň si budú môcť vyskúšať a pozrieť, s čím všetkým zdravotné sestry prichádzajú do kontaktu. Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková už pri nástupe do funkcie deklarovala, že v systéme chýba temer 4000 sestier. Nitrianska nemocnica chce aj takouto aktivitou inšpirovať mladých ľudí, aby uvažovali o voľbe povolania v zdravotníctve," dodala Kubinec.