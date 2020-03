Nitrianska nemocnica vyzvala ľudí, aby pacientom nenosili balíčky

Nitra 23. marca (TASR) – Fakultná nemocnica (FN) v Nitre vyzvala ľudí, aby pacientom nenosili balíčky s potravinami, osobnými vecami či hygienickými potrebami. Podľa zverejnených údajov väčšina osôb prichádza do nemocnice iba z dôvodu návštevy svojich blízkych.



Denne príde do FN približne 600 osôb. "Sú medzi nimi onkologickí pacienti, pacienti vyžadujúci chemoterapiu, biologickú a hematologickú liečbu, pacienti s príznakmi ochorenia COVID-19 či pacienti smerujúci na pohotovosť. Až dve tretiny osôb prichádzajú do našej nemocnice, aby priniesli balíčky svojim hospitalizovaným rodinným príslušníkom či známym. V súčasnej epidemiologickej situácii sú návštevy zakázané a nie je v kapacitných možnostiach FN Nitra tieto balíčky pacientom doručovať," informovala nemocnica.



FN tiež vyzvala ľudí, aby do roztrieďovacieho stanu, nenosili žiadosti o potvrdenia, zdravotnú dokumentáciu či požiadavky na predpísanie liekov. "Uvedené žiadosti konzultujte telefonicky s ošetrujúcim lekárom. Žiadame verejnosť o dodržiavanie tohto usmernenia, ktoré je v záujme pacientov a zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti vo FN Nitra," oznámila nemocnica.