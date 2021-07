Projekt Nepovinné ockovanie má prehĺbiť rodinné vzťahy

Nitra 2. júla (TASR) – Podporiť čítanie, prehĺbiť prácu s textom a predovšetkým rodinné vzťahy má projekt Nepovinné ockovanie. Jeho autorom je riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka (SDKS) v Nitre Martin Kusenda.



Nepovinné ockovanie je určené predovšetkým otcom a starým otcom, no podľa Kusendu sa doň pokojne môžu prihlásiť aj mamy a staré mamy. „Chceme, aby tento projekt pomohol vrátiť deti, ale aj ich rodičov k literatúre, upriamil pozornosť na krásu textu a slova a uchoval jeden z darov, ktorý máme, a tým je hlas rodiča. Prispeje tak aj k prehlbovaniu rodinných vzťahov,“ povedal Kusenda.



Záujemcovia sa môžu do Nepovinného ockovania prihlásiť do 16. júla. „Následne si vyberú vo svojej najbližšej knižnici knižku a v nej text. S ním budú potom dramaticky pracovať a vo finále ho nahrajú v štúdiu nášho divadla. Pre svojich blízkych tak budú mať zdramatizovanú nahrávku vo formáte mp3,“ vysvetlil Kusenda.



Riaditeľ SDKS bude projekt aj viesť. Spolupracovať na ňom budú tiež knižnice, ktoré sú v zriaďovacej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a umelci zo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre a Jókaiho Divadla v Komárne.



Záujemcovia budú s profesionálmi z divadiel pracovať s textom od 1. augusta v dohodnutom čase jedenkrát týždenne približne 30 minút. „Účasť na projekte je bezplatná. Jedinou investíciou uchádzača je jeho čas a chuť. Podmienkou prihlásenia je, aby dieťa alebo rodič mali preukaz v jednej z knižníc NSK,“ doplnil Kusenda.