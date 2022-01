Nitra nepredá zvyšok pamiatkovo chránených budov na Misionárskej ulici

Nitra 8. januára (TASR) – Mesto Nitra zatiaľ nepredá pamiatkovo chránené domy na Misionárskej ulici. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom poslednom minuloročnom rokovaní.



Budovy pôvodne slúžili ako domov opatrovateľskej služby a dnes sú v havarijnom stave. Celkovo ide o osem bytových domov postavených v roku 1928 v rámci súboru takzvaných Krajinských domkov. Mestu sa z nich ešte v minulom volebnom období podarilo predať tri objekty s popisnými číslami 7, 9 a 11. Z výťažku z predaja sa mali zvyšné domy zrekonštruovať. Nestalo sa tak a mesto začalo pripravovať aj predaj zvyšných domov so súpisnými číslami 1, 3, 5 a 13.



Radnica už dlhšie argumentuje tým, že oprava schátraných kultúrnych pamiatok by bola technicky i finančne náročná a preto je výhodnejšie objekty predať. „Akákoľvek aktivita sa tam musí riadiť metodikou krajského pamiatkového úradu. To bol aj dôvod, prečo sa v minulosti časť týchto domov predala,“ uviedol poslanec Štefan Štefek. „Ak sa mám rozhodnúť za podmienok, aké momentálne máme, tak si myslím, že tie byty sú vhodné na predaj,“ skonštatoval poslanec Roman Ágh.



Väčšina poslancov však napokon s predajom pamiatkovo chránených bytových domov na Misionárskej ulici nesúhlasila. Podľa ich názoru ide o vzácne objekty v lukratívnej časti mesta. „Ja som proti predaju týchto budov. Mesto v tomto prípade nie je dobrý hospodár. Ukázalo sa nám to po odpredaji predchádzajúcich budov. My sme roky plakali, že to nevieme opraviť, nevieme s tým narábať. Len čo sme to predali, podľa mňa za dumpingové ceny, tak nám súkromník ukázal, že sa to dá spraviť. Behom pár mesiacov sú z toho lukratívne domy v lukratívnej časti Staré Mesto,“ uviedol mestský poslanec Ján Vančo.



Podľa jeho slov by mesto malo nájsť peniaze a budovy zrekonštruovať. „Mali by patriť mestu, a nie súkromníkovi,“ skonštatoval Vančo. Súhlasí s ním aj poslanec Erik Král, podľa ktorého by zrekonštruované objekty nemuseli slúžiť iba na sociálne alebo nájomné bývanie, ale ako zaujímavé mestské byty.