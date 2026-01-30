< sekcia Regióny
Neprofesionálni fotografi predstavia svoju tvorbu na súťaži AMFO
Amatérski fotografi mohli svoje práce prihlasovať do 30. januára.
Autor TASR
Nitra 30. januára (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje regionálne kolo 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2026. Ako informovali organizátori, odporúčanou témou tohtoročnej súťaže je Sloboda.
Amatérski fotografi mohli svoje práce prihlasovať do 30. januára. Podmienkou účasti je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho diela, ktoré zodpovedá kritériám súťaže. „Do regionálneho kola súťaže AMFO 2026 v nitrianskom regióne stačí prihlásiť a zaslať fotografie v elektronickej podobe. Až po zasadnutí odbornej poroty a vyhodnotení budeme kontaktovať jednotlivých súťažiacich, aby si vytlačili a dodali fotografické diela, ktoré budú odbornou porotou odporúčané na výstavu a ocenenie,“ informovalo KOS.
Postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej AMFO patrí k najstarším a najprestížnejším podujatiam na Slovensku. „Jej poslaním je pomáhať pri vyhľadávaní talentovaných tvorcov. Vytvára tiež podmienky na zviditeľnenie diel rôzneho tematického a žánrového zamerania. Tým prispieva k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku,“ doplnili organizátori.
