Nezávislí poslanci Nitry budú mať v zastupiteľstve po prvý raz klub

Nitra 23. januára (TASR) - Nezávislí poslanci budú mať v novom Zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) svoj vlastný poslanecký klub. Umožnila to zmena rokovacie poriadku, ktorý doteraz nedovoľoval, aby sa nestranícki poslanci mohli združovať vo vlastnom klube. Krajskí poslanci zmenu odsúhlasili na svojom pondelkovom zasadnutí.



Poslanec Peter Oremus (NEKA) sa o zmenu v rokovacom poriadku NSK usiloval už dve predchádzajúce volebné obdobia. "Samozrejme, že ma teší, že sme konečne túto zmenu presadili. Teraz sa už aj nezávislí poslanci NSK môžu združovať v klube a konečne plnohodnotne vykonávať svoj mandát. Malo to prísť už dávno. Vo všetkých krajoch na Slovensku to bolo možné, len v NSK to doteraz nešlo," skonštatoval Oremus.



Klub nezávislých poslancov má celkovo 16 členov. "Okrem deviatich poslancov, ktorí kandidovali ako nezávislí, sú jeho členmi aj poslanci zo strany Hlas-SD a SNS. My sme otvorení spolupráci s každým, kto bude rešpektovať aj náš názor. Toto nie je veľká politika, ale regionálna. Všetko bude závisieť od témy, ktorú budeme riešiť. Verím, že budeme fungovať normálne," povedal Oremus o možnej spolupráci s inými poslancami.



So vznikom nového klubu v krajskom zastupiteľstve súhlasil aj predseda NSK Branislav Becík (Hlas-SD). "Každý poslanec, ktorý tu dnes sedí, má za sebou nejaký príbeh, nejakú voličskú základňu. Musím povedať, že NSK bol jediný z krajov, ktorý neumožňoval vznik klubu aj pre nezávislých poslancov, takže ja som jeho vytvorenie naozaj privítal," uviedol.



V Zastupiteľstve NSK bude okrem klubu nezávislých poslancov pracovať aj 18-členný klub strany Aliancia a 16-členný poslanecký klub koalície KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, Šanca, Spolu-OD, ODS, DS, OKS, Za ľudí. Stranu Smer-SD budú v 54-člennom nitrianskom krajskom parlamente zastupovať štyria poslanci.