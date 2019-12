Nitrania sa pokúsia vytvoriť rekord v počte masiek stríg a Lucií

Nitra 9. decembra (TASR) – Obyvatelia Nitry sa pokúsia vytvoriť nový rekord v najväčšej koncentrácii masiek stríg a Lucií na jednom mieste. Sprievod masiek sa začne v piatok 13. decembra o 17.00 h na začiatku pešej zóny a prejde až na Svätoplukove námestie.



Súčasťou lucijskej zábavy bude aj kultúrny program, v ktorom vystúpi Folklórny súbor Tradícia Dražovce a kapela Walk On. „Každý, kto sa chce stať súčasťou sprievodu, potrebuje sa zabieliť, zamúčiť si tvár a obliecť sa do bielej plachty, alebo naopak sa začierniť, dať si tmavý oblek a začierniť si tvár,“ informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. K lucijskému sprievodu patrí aj poriadny buchot, preto by si mali členovia sprievodu priniesť aj rapkáče, ozembuchy či ďalšie nástroje.