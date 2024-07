Nitrianska galéria ponúkne v júli besedy, filmy i kreatívne dielne

Nitra 15. júla (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje počas júla sériu letných aktivít s názvom Leto na Samovej 1. Vo dvore na Samovej ulici pod Nitrianskym hradom ponúkne premietane filmov, stretnutie so spisovateľkou i kreatívnu dielňu.



Ako informovali organizátori, v stredu 17. júla sa tu budú premietať diela z filmovej tvorby nitrianskej režisérky Janky Minárikovej. "O deň neskôr, 18. júla, sa bude konať literárne podujatie nazvané 4-3-2-1... cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi. Moderátor Dado Nagy sa na ňom bude zhovárať so spisovateľkou Katarínou Vargovou," uviedla galéria.



Júlovú sériu podujatí ukončí workshop, ktorý deťom i dospelým predstaví šibori batiku. "S lektorkou Elenkou Tarábkovou budeme 31. júla o 10.00 h a potom aj o 16.00 h vytvárať zaujímavé vzory skladaním, vrásnením, stáčaním a viazaním látky a vlastného oblečenia, ktoré si účastníci môžu priniesť na workshop," doplnili organizátori. Ako pripomenuli, Nitrianska galéria už pripravuje podujatia aj na august.