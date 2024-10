Nitrianska hvezdáreň hľadá svojho maskota

Nitra 14. októbra (TASR) - Nitrianska hvezdáreň, ktorá funguje pri Krajskom osvetovom stredisku (KOS), hľadá svojho maskota. Ako uviedlo KOS na svojom webe, vyhlásená súťaž nie je vekovo ohraničená a potrvá až do 31. októbra.



Návrh maskota bez pozadia môže byť vo forme kresby, maľby, počítačovej grafiky alebo v 3D v podobe sošky do veľkosti formátu A3. "Maskotovi je potrebné vymyslieť aj meno. Návrhy je možné posielať vo formáte JPG alebo PDF, elektronicky, alebo osobne," informovalo KOS.



Víťazný návrh sa stáva majetkom vyhlasovateľa súťaže a bude používaný na prezentačné účely hvezdárne. "Víťaz získa voľnú vstupenku do Nitrianskej hvezdárne na celý rok 2025. Jeho meno zverejníme 18. novembra na sociálnej sieti," doplnili vyhlasovatelia súťaže.