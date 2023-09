Nitrianska komunitná nadácia aj tento rok hľadá darcov

Nitra 13. septembra (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) hľadá aj tento rok nových členov do svojho Klubu darcov. Venovaním ľubovoľnej finančnej sumy môžu podporiť rôzne verejnoprospešné aktivity v Nitre.



Klub darcov je grantový program, v ktorom sami darcovia rozhodujú o tom, ktoré projekty získajú ich finančnú podporu. "Tento program umožňuje každému z nás, aby zažil dobrý pocit z darovania a rozhodol o podpore komunitných projektov v Nitre. Jeho cieľom je podporiť rôzne inovatívne, netradičné a verejnoprospešné aktivity," uviedla NKN.



Každý, kto do Klubu darcov venuje sumu od jedného do 20 eur, stáva sa jeho podporovateľom, pri sume nad 20 eur je už jeho členom. O projektoch sa hlasuje v dvoch kolách. V tom prvom sa v elektronickom hlasovaní, ktoré potrvá do 22. novembra, vyberú tie najlepšie. Z nich potom členovia klubu vyberú 26. novembra víťazov, ktorí získajú grant. "Financie môžu žiadatelia využiť napríklad na projekty v oblasti kultúry, životného prostredia, vzdelávania, voľného času, športu či zdravia," doplnila NKN.