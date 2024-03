Nitrianska komunitná nadácia podporila grantmi 14 školských projektov

Nitra 18. marca (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporila 14 projektov na základných školách (ZŠ) v Nitrianskom kraji. V rámci grantového programu Strecha pre váš nápad na ne vyčlenila celkovú sumu 17.369,57 eura.



Ako uviedla NKN, do programu bolo prihlásených 46 žiadostí o grant zo škôl z celého kraja. "Granty napokon putujú do Rišňoviec, Močenka, Hájskeho, Tvrdošoviec, Marcelovej, Nededu, Vrábeľ, Podhorian, Semerova, Komárna, Čaky, Zbehov, Bábu a do Nitry na ZŠ Topoľová. Veľmi sa tešíme z obrovského záujmu škôl o grantový program," uviedla NKN.



Ako doplnila, cieľom grantového programu je podporovať rôznorodé verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí a zároveň vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov. Projekty sa zameriavajú na udržateľnosť zdrojov, ochranu a tvorbu životného prostredia, podporu vzdelávania a rozvoj telesnej kultúry.