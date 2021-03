Nitrianska komunitná nadácia ponúka granty na projekty

Nitra 4. marca (TASR) – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) ponúka dotácie na projekty, ktoré sú zamerané na zlepšenie verejných priestorov. V rámci grantového programu s názvom Inovatívne s Foxconnom môžu mimovládne organizácie (MVO) či študenti a pedagógovia získať na jeden projekt sumu do 7000 eur.



Nadácia podporí aktivity, ktoré sú zamerané ma vytvorenie novej alebo na inováciu existujúcej infraštruktúry v rámci verejných priestorov v Nitre. Podmienkou je, že projekt bude slúžiť širokej verejnosti. „Aktívna participácia mladých ľudí, či už z prostredia MVO, študentov či pedagógov na tvorbe nápadu a samotnej realizácii projektu je viac ako vítaná,“ uviedla programová manažérka NKN Eva Vargová.



Projekty môžu pokrývať rôznorodé oblasti. Môže ísť napríklad o nové environmentálne prvky vo verejných priestoroch, vytváranie atrakcií, nosičov informácií či tvorbu a inštaláciu alternatívneho mobiliáru v podobe netradičných lavičiek, kvetinovej výzdoby a ďalších prvkov. „Výsledkom projektov môžu byť aj objekty umenia vo verejných priestoroch, oddychové zóny pre verejnosť a podobne,“ pripomína NKN.



Projekty je možné podávať do 9. apríla, výsledky grantového kola by mali byť známe do konca apríla.