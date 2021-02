Nitrianska komunitná nadácia poskytne granty na boj s pandémiou

Nitra 9. februára (TASR) – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) chce pomôcť organizáciám a občianskym iniciatívam, ktoré sa venujú boju s pandémiou ochorenia COVID-19. V rámci nového grantového kola s názvom Syncreon pomáha Nitre v čase pandémie ponúka nadácia finančnú podporu do 1200 eur na jeden projekt.



Poskytnuté granty môžu byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov. Môžu sa využiť na nákup hygienických, zdravotných a ochranných prostriedkov. NKN môže podporiť aj služby zamerané na dezinfekciu priestorov zariadení pre seniorov a znevýhodnené skupiny, na zabezpečenie odborného zdravotníckeho personálu či na vzdelávacie aktivity detí z marginalizovaných komunít.



O podporu sa môžu uchádzať organizácie a občianske iniciatívy v meste Nitra. Projekty je možné predkladať do 19. februára. „Minulý rok sme realizovali grantový program Nitra versus korona, kde finančnú aj nefinančnú pomoc poskytli dobrovoľní darcovia. Nikto z nás vtedy nepredpokladal, že táto ťažká doba nás bude sprevádzať aj v roku 2021. Preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Syncreon, ktorá tohtoročný nový grantový program zamerala práve na pomoc v boji s pandémiou,“ uviedla PR manažérka NKN Natália Zákopčanová.