Nitrianska komunitná nadácia poskytne rýchle granty na boj s COVID-19

Nitra 19. mája (TASR) – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) otvorila grantový program s názvom Nitra versus korona. Nadácia chce prostredníctvom takzvaných rýchlych grantov podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc obyvateľom Nitry v boji s pandémiou COVID-19 a jej následkami.



Financie do programu vyzbierala NKN v rámci verejnej zbierky. Celkovo sa do nej od 6. apríla do 15. mája zapojilo 29 ľudí, ktorí darovali spolu 2980 eur. NKN k nim pridá vlastné zdroje do výšky 4000 eur. Do výzvy na pomoc v boji s novým koronavírusom sa okrem toho zapojili aj dobrovoľníci, ktorí prispeli nefinančnými darmi.



Ako uviedla PR manažérka nadácie Natália Zákopčanová, organizácie a občianske iniciatívy v Nitre sa do programu môžu zapojiť vyplnením jednoduchého formulára. Žiadosť o grant musia podať do uzávierky, ktorá je 22. mája 2020 do 12:00. „Maximálna výška grantu na jeden projekt je 800 eur. Poskytnuté granty môžu byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov,“ dodala Zákopčanová.