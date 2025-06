Nová cesta podľa štúdie nevyrieši problémy na križovatkách v Nitre

Nitra 27. júna (TASR) - Výstavba nového cestného prepojenia medzi Zlatomoraveckou a Jeleneckou ulicou v Nitre nedokáže vyriešiť problémy s prehustenou dopravou na križovatkách v severovýchodnej časti mesta. Vyplýva to z odbornej štúdie, ktorú si nechal vypracovať Nitriansky samosprávny kraj (NSK).



O zámere prepojiť obe cesty sa hovorí už dlhšiu dobu. Vychádza z predpokladu, že nová komunikácia pomôže rozptýliť dopravu, ktorá sa koncentruje predovšetkým na kruhovej križovatke pod Zoborom, kde sa v dopravnej špičke vytvárajú zápchy. NSK si preto nechal vypracovať štúdiu, ktorá mala dať odpoveď na to, či má výstavba novej cesty za takmer šesť miliónov eur opodstatnenie.



V rámci štúdie bolo dopravne a kapacitne posudzované širšie územie mesta vrátane križovatiek Chrenovská-Dobšinského a Levická-Zlatomoravecká, ktoré patria medzi dopravne najvyťaženejšie v Nitre. „Výsledky štúdie preukázali, že dopravné prepojenie medzi cestami I/65 Zlatomoravecká ulica a III/1661 Jelenecká ulica s priemernou dennou intenzitou dopravy 5500 vozidiel za 24 hodín nedokáže vyriešiť kapacitné problémy existujúcich križovatiek. Výrazné zlepšenie dopravnej situácie sa na základe výsledkov štúdie neočakáva ani v napojení cesty III/1661 Dobšinská ulica na cestu I/51 Chrenovská ulica,“ konštatuje sa v záveroch štúdie.



Komisia dopravy Zastupiteľstva NSK odporučila Úradu NSK, aby zvolal k dopravnej situácii na vyťažených cestných ťahoch pracovné rokovanie. „Malo by byť za účasti mesta Nitra, NSK, Slovenskej správy ciest, obce Nitrianske Hrnčiarovce, rímskokatolíckej cirkvi a odborných mestských a krajských komisií,“ uvádza sa v materiáli, o ktorom budú rokovať krajskí poslanci v pondelok 30. júna.