V Nitrianskom kraji spustili kampaň Krížom krážom termálnym rajom

Nitra 1. augusta (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) v Nitrianskom kraji spustila novú kampaň s názvom Krížom krážom termálnym rajom. Spojila v nej 11 kúpalísk a aquaparkov, s ktorými chce prezentovať ponuku pobytov pri termálnych kúpaliskách v nitrianskom regióne.



Ako uviedla KOCR, prostredníctvom maskota Celzia bude kampaň postupne predstavovať aj zdravotné účinky jednotlivých termálnych vôd. "Každá má jedinečné zloženie, s inou teplotou, mineralizáciou i slanosťou. V termálnych kúpaliskách v Podhájskej a Poľnom Kesove môžu návštevníci dokonca relaxovať v slanej termálnej vode, čo je unikát. V nitrianskom 'termálnom raji' nájdu turisti vody s priaznivými účinkami na pohybové ústrojenstvo, srdcovo-cievne ochorenia, centrálny nervový systém, svaly, kĺby, ale tiež kožné choroby či vlasy," uviedol výkonný riaditeľ KOCR Vladimír Vnuk.



Podľa predsedu KOCR Daniela Balka patrí Nitrianskemu kraju posledné miesto v návštevnosti spojenej s prenocovaním. "To neznamená, že nemôžeme využívať potenciál kraja na zvyšovanie príjmov z cestovného ruchu. Príjmy v turizme sa netvoria len v ubytovacích zariadeniach, ale všade, kde sa turisti zdržiavajú. A práve pobyty v termálnych kúpaliskách a aquaparkoch sú naším najväčším potenciálom s možnosťou rastu," skonštatoval Balko.



Aktuálna letná kampaň je uvádzacia. Celkovo bude trvať tri roky, a to aj v zimných obdobiach, keď bude KOCR spolupracovať so šiestimi aquaparkami a wellness službami, ktoré sú otvorené celoročne. "V ďalšej fáze kampane budeme pracovať na tom, aby si dovolenkári zo Slovenska rezervovali letnú dovolenku práve v nitrianskom termálnom raji a navštívili počas pobytu viaceré aquaparky a termálne kúpaliská. Môžu pritom otestovať účinky rôzne mineralizovaných termálnych vôd alebo sa len zabaviť vodnými atrakciami," doplnil Vnuk.