Nové cyklobusy odvezú cyklistov za krásami pohoria Tribeč

Nitra 2. augusta (TASR) - Cyklisti sa môžu odviezť za krásami pohoria Tribeč novými cyklobusmi. Autobusy s nosičmi pre šesť bicyklov začali premávať na prímestských linkách v Nitrianskom kraji od 1. augusta.



Ako informoval dopravca Arriva Nitra, nové cyklobusy sú nasadené na prímestských linkách Nitra - Kostoľany pod Tribečom, Zlaté Moravce - Choča - Kostoľany pod Tribečom a Zlaté Moravce - Sľažany - Kostoľany pod Tribečom. "Počas pracovných dní budú vypravované do konca augusta, víkendové spoje si však predĺžia sezónu až do konca septembra. Vďaka spolupráci a podpore zo strany objednávateľa regionálnej dopravy, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ponúkame cestujúcim príležitosť spoznať pohorie Tribeč zo sedla bicykla," uviedol dopravca.



Podľa slov predsedu NSK Branislava Becíka nie je úlohou verejnej dopravy voziť cestujúcich iba do práce. "Je potrebné prepojiť celý kraj dopravnými službami, ktoré ľuďom zlepšujú a obohacujú život. Rozšírením ponuky prepravy bicyklov na vybraných linkách v NSK pozývame ľudí, aby spoznávali krásy našej krajiny. Vďaka cyklobusom sa aj vzdialenejšie turistické ciele priblížia na dosah ruky," doplnil Becík.