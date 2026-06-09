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Nové divadlo v Nitre oslávi desiate výročie svojho vzniku v Uránii
Počas desiatich rokov sa Nové divadlo vyprofilovalo na významnú súčasť nezávislej divadelnej scény na Slovensku.
Autor TASR
Nitra 9. júna (TASR) - Nové divadlo v Nitre si v tomto roku pripomína desať rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti pripravilo podujatie pre verejnosť, ktoré sa uskutoční 12. júna v Uránii. Výťažok z dobrovoľného vstupného použije na podporu svojej ďalšej činnosti, informovalo divadlo.
Súčasťou programu bude uvedenie najnovšej detskej inscenácie Šípková Ruženka, workshopy, hudobné vystúpenia a večerné predstavenie inscenácie Barón Prášil. Záver osláv bude patriť dvojici dídžejov.
Počas desiatich rokov sa Nové divadlo vyprofilovalo na významnú súčasť nezávislej divadelnej scény na Slovensku. Dlho bolo jediným nezriaďovaným divadlom, ktoré hralo pravidelne predstavenie pre malých aj veľkých divákov.
V priebehu dekády vytvorilo desať členov súboru 20 inscenácií, odohralo približne 1200 predstavení a oslovilo viac ako 120.000 divákov. So svojimi produkciami vystupovalo nielen po celom Slovensku, ale aj v Českej republike a v Chorvátsku. Za svoju tvorbu získalo päť nominácií na divadelné ocenenie Dosky.
Súčasťou programu bude uvedenie najnovšej detskej inscenácie Šípková Ruženka, workshopy, hudobné vystúpenia a večerné predstavenie inscenácie Barón Prášil. Záver osláv bude patriť dvojici dídžejov.
Počas desiatich rokov sa Nové divadlo vyprofilovalo na významnú súčasť nezávislej divadelnej scény na Slovensku. Dlho bolo jediným nezriaďovaným divadlom, ktoré hralo pravidelne predstavenie pre malých aj veľkých divákov.
V priebehu dekády vytvorilo desať členov súboru 20 inscenácií, odohralo približne 1200 predstavení a oslovilo viac ako 120.000 divákov. So svojimi produkciami vystupovalo nielen po celom Slovensku, ale aj v Českej republike a v Chorvátsku. Za svoju tvorbu získalo päť nominácií na divadelné ocenenie Dosky.