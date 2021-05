Nový cyklistický most po kolaudácii odovzdali do užívania Nitranov

Nitra 27. mája (TASR) – V Nitre vo štvrtok oficiálne odovzdali do užívania nový cyklistický most. Premostí rieku Nitra pod Kalváriou a spojí Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže.



Takmer 50 metrov dlhý most dostal vo verejnej ankete meno Kalvársky. Široký je štyri metre a vedú ním dva cyklistické pásy. „Súčasťou jeho konštrukcie je aj zaujímavé osvetlenie, čím vznikol nový ikonický záber na Nitru s výhľadom na hrad. Na most nadväzuje približne 800 metrov novej cyklotrasy od Univerzitného mosta po potok Selenec. Celkové oprávnené náklady na výstavbu mosta dosiahli sumu 1.366.707 eur. Takmer 1,3 milióna eur získalo mesto z fondov Európskej únie, zvyšok tvorilo spolufinancovanie z mestského rozpočtu,“ informovala radnica.



Podľa primátora Mareka Hattasa je pre Nitru rozvoj cyklistickej infraštruktúry prioritou. „Prvoradý je chodec, potom cyklista, mestská hromadná doprava a až potom individuálna doprava. Ak chceme, aby čo najviac ľudí presedlalo na bicykel, potrebujeme bezpečnú infraštruktúru. Toto je iba jeden z mnohých dielov. Máme prichystané aj ďalšie projektové dokumentácie na ďalšie cyklotrasy, ktoré budú slúžiť aj na prepravu bicyklom do práce,“ skonštatoval Hattas.



Ako zdôraznil, radnica je pripravená reagovať aj na ďalšie výzvy, z ktorých bude možné čerpať financie nielen na budovanie cyklotrás, ale aj ich vybavenia. V meste sa momentálne dokončujú cyklistické garáže, v priebehu niekoľkých mesiacov by podľa primátora mohlo byť odovzdané do užívania aj cyklodepo na autobusovej stanici. Hotová je tiež projektová dokumentácia podjazdu pod Univerzitným mostom. „My sme pripravení do týchto projektov ísť, takže verím, že počet cyklotrás a ich vybavenie bude ďalej rásť a s tým aj počet cyklistov v našom meste,“ dodal Hattas.