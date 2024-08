Základná škola Tulipánová v Nitre má nový pavilón

Nitra 20. augusta (TASR) - Mesto Nitra odovzdalo do užívania nový pavilón na Základnej škole (ZŠ) Tulipánová v Nitre. V treťom pavilóne školy vznikne sedem tried a pribudnú štyria pedagogickí pracovníci. Výstavbou pavilónu sa vyriešil problém s nedostatkom priestorových kapacít, ktorý škola v posledných rokoch pociťovala, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Pavilón vznikol na mieste nevyužívaného objektu v areáli školy, ktorý roky chátral. "Pôvodný zámer bol budovu zbúrať a na jej mieste postaviť novú. No časť z nej sa podarilo zachrániť a prestavať. Ide o najväčšiu tohtoročnú investíciu v rámci mestských škôl," potvrdil Holúbek.



Náklady dosiahli 1,09 milióna eur. Radnica financovala projekt z Plánu obnovy. Mesto sa zo svojho rozpočtu podieľalo na spolufinancovaní sumou 37.000 eur. Z rozpočtu samosprávy je na ďalšie školské investície v rámci mesta vyčlenených v tomto roku 400.000 eur.



Základnú školu Tulipánová navštevuje zhruba 600 detí. V lokalite vznikajú nové byty, prichádzajú mladé rodiny a požiadavka na umiestnenie detí do základnej školy rastie. "O Tulipánovú je veľký záujem, je to športová škola. Vzhľadom na veľký záujem zo strany rodičov sme uvažovali už aj so zavedením viaczmenného vyučovania. Výstavba nového pavilónu tento problém vyriešila," skonštatoval Holúbek.