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Nový rektor Univerzity Konštantína Filozofa sa ujal funkcie
Nový rektor UKF absolvoval v roku 2000 magisterské štúdium v odbore geografia - kartografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Autor TASR
Nitra 7. júla (TASR) - Do čela Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v týchto dňoch nastupuje nové vedenie. Ako informovala univerzita, svojej funkcie sa v júli ujal nový rektor František Petrovič, ktorý v nej vystriedal Libora Vozára. Funkciou kvestorky UKF je poverená Martina Gregušová, ktorá nahradí Ľubicu Ehrenholdovú.
Nový rektor UKF absolvoval v roku 2000 magisterské štúdium v odbore geografia - kartografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium v odbore krajinná ekológia ukončil v roku 2005 na Technickej univerzite vo Zvolene, v Ústave krajinnej ekológie SAV v Bratislave.
Svoju kariérnu cestu začal ako vedecký pracovník v Ústave krajinnej ekológie SAV v Bratislave, od roku 2006 vedecky a pedagogicky pôsobí na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF. „Absolvoval vedeckovýskumné pobyty a odborné stáže v Bhutáne, Poľsku, Argentíne, Čile, Číne, Českej republike, USA a v Jordánsku. Je členom viacerých odborných komisií a vedeckých rád a tiež predsedom Slovenskej ekologickej spoločnosti. V rokoch 2016 až 2018 bol predsedom akademického senátu a v rokoch 2018 až 2026 dekanom Fakulty prírodných vied a informatiky UKF,“ pripomenula univerzita.
Nový rektor UKF absolvoval v roku 2000 magisterské štúdium v odbore geografia - kartografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium v odbore krajinná ekológia ukončil v roku 2005 na Technickej univerzite vo Zvolene, v Ústave krajinnej ekológie SAV v Bratislave.
Svoju kariérnu cestu začal ako vedecký pracovník v Ústave krajinnej ekológie SAV v Bratislave, od roku 2006 vedecky a pedagogicky pôsobí na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF. „Absolvoval vedeckovýskumné pobyty a odborné stáže v Bhutáne, Poľsku, Argentíne, Čile, Číne, Českej republike, USA a v Jordánsku. Je členom viacerých odborných komisií a vedeckých rád a tiež predsedom Slovenskej ekologickej spoločnosti. V rokoch 2016 až 2018 bol predsedom akademického senátu a v rokoch 2018 až 2026 dekanom Fakulty prírodných vied a informatiky UKF,“ pripomenula univerzita.