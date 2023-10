Nitriansky kraj dá v budúcom roku na dotácie takmer 3,6 milióna eur

Nitra 31. októbra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zmení poskytovanie dotácií. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) s novými pravidlami odsúhlasili krajskí poslanci na svojom pondelňajšom (30. 10.) rokovaní.



Kraj bude poskytovať finančnú podporu v rámci šiestich dotačných programov. Okrem všeobecného rozvoja územia NSK budú zamerané aj na podporu športových klubov a zväzov i na podporu kultúry, cestovného ruchu a športových aktivít. Kraj bude dotovať aj záchranu národných kultúrnych pamiatok, podporí certifikované ubytovacie zariadenia i sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov.



"Nové VZN o poskytovaní dotácií je výsledkom polročnej tvrdej práce a intenzívnej spolupráce so samosprávami v kraji, ktoré aktívne VZN pripomienkovali," skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.



Do tvorby nového VZN sa zapojili aj poslanci Zastupiteľstva NSK, kultúrne inštitúcie a ďalší aktéri. "Na nový dotačný systém pôjde viac ako 3,5 milióna eur, čo je v histórii NSK zatiaľ najvyššia suma. Podpora kultúry, športu, cestovného ruchu, pamiatok i sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov dostali presnejšie a rozumnejšie pravidlá, ktoré zabezpečia zmysluplné využívanie verejných zdrojov. Tie budú navyše previazané na strategické záujmy kraja," uviedol predseda poslaneckého klubu Demokratickej koalície Daniel Balko.



Podľa jeho slov je dôležité, že kraj bude okrem komunitných kultúrnych či športových podujatí podporovať aj profesionálne kultúrne inštitúcie a športové kluby. "Umožní to vytvárať kvalitnú profesionálnu umeleckú tvorbu a zvyšovať úroveň samotnej kultúry v kraji. Úplnou novinkou je podpora detí a mládeže v športových kluboch vo výške 50 eur na dieťa. Doteraz sa športové dotácie minuli na rôzne pohybové podujatia rôznej kvality, bez zapojenia klubov. Teraz prichádza k jasnému oddeleniu komunitných aktivít od podpory športujúcej mládeže," skonštatoval Balko. "Je to prelomový moment. Podporu mládežníckeho športu nám môžu závidieť aj iné kraje. Touto cestou treba ísť," doplnil poslanec Štefan Korman.



Nové VZN zahŕňa aj dotácie v hodnote 5000 eur, ktoré NSK ponúka všetkým obciam v regióne. Samosprávy môžu dotácie využiť na viac ako 20 rôznych oblastí. "To sú ďalšie peniaze, ktoré obce a mestá môžu použiť aj na kultúru či šport," dodala podpredsedníčka NSK Martina Holečková.



Podľa Balka sa dočkali pozitívnej zmeny aj dotácie na cestovný ruch. "Doteraz sa stávalo, že oblasti s významnými strediskami cestovného ruchu nemohli byť adekvátne podporované, pretože sa dotácie rozdeľovali mechanicky, podľa počtu obyvateľov v okresoch. Povinne sa tak podporovali aj menej významné aktivity. Toto sa ruší a prioritu dostáva naozaj len pridaná hodnota projektu," dodal Balko.