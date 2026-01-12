Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 12. január 2026Meniny má Ernest
< sekcia Regióny

Nitriansky kraj hľadá osobnosti, ktorým udelí cenu Starostlivý anjel

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ocenenia Starostlivý anjel môžu získať pracovníci sociálnych služieb za prácu v rôznych odboroch.

Autor TASR
Nitra 12. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude aj tento rok udeľovať ocenenie Starostlivý anjel. Určené je výnimočným pracovníkom sociálnych služieb.

NSK už zverejnil výzvu, na základe ktorej je možné zasielať nominácie osobností, ktoré si cenu zaslúžia. „Udelenie ocenenia Starostlivý anjel je poďakovaním tým, ktorí svoju prácu vykonávajú s odbornosťou, ľudskosťou a srdcom. Svoje návrhy môžu posielať poskytovatelia sociálnych služieb aj verejnosť, nominovaní pracovníci musia pôsobiť v Nitrianskom kraji,“ uviedol NSK.

Ocenenia Starostlivý anjel môžu získať pracovníci sociálnych služieb za prácu v rôznych odboroch. Udeľovať sa budú v kategórii manažment, zdravotno-sociálny úsek, opatrovateľský úsek a ostatní pracovníci. „Nominácie prijímame do 25. januára 2026,“ doplnil Úrad NSK.
.

Neprehliadnite

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má

OBRAZOM: Tieto osobnosti boli ocenené štátnymi vyznamenaniami

P.Pellegrini, R.Raši i R.Fico deklarujú zhodu pri zásadných otázkach