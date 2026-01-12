< sekcia Regióny
Nitriansky kraj hľadá osobnosti, ktorým udelí cenu Starostlivý anjel
Autor TASR
Nitra 12. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude aj tento rok udeľovať ocenenie Starostlivý anjel. Určené je výnimočným pracovníkom sociálnych služieb.
NSK už zverejnil výzvu, na základe ktorej je možné zasielať nominácie osobností, ktoré si cenu zaslúžia. „Udelenie ocenenia Starostlivý anjel je poďakovaním tým, ktorí svoju prácu vykonávajú s odbornosťou, ľudskosťou a srdcom. Svoje návrhy môžu posielať poskytovatelia sociálnych služieb aj verejnosť, nominovaní pracovníci musia pôsobiť v Nitrianskom kraji,“ uviedol NSK.
Ocenenia Starostlivý anjel môžu získať pracovníci sociálnych služieb za prácu v rôznych odboroch. Udeľovať sa budú v kategórii manažment, zdravotno-sociálny úsek, opatrovateľský úsek a ostatní pracovníci. „Nominácie prijímame do 25. januára 2026,“ doplnil Úrad NSK.
