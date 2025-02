Nitra poskytne v tomto roku na dotácie takmer 2,7 milióna eur

Nitra 5. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne aj v roku 2025 dotácie na podporu viacerých cieľových oblastí. Ako informoval, celková suma vyčlenená na tento účel je 2.680.775 eur.



Nenávratné finančné príspevky poskytne kraj na všeobecný rozvoj územia, na podporu športových klubov a zväzov, na podporu kultúry, cestovného ruchu a športových aktivít, na program Zachráňme národné kultúrne pamiatky NSK, pre certifikované ubytovacie zariadenia i na pomoc pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov. "Termín na podanie a registráciu úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie je do 28. februára 2025 do 14.00 h," uviedol NSK.



Oprávnenými žiadateľmi o dotácie sú obce a mestá na území NSK i právnické a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo v NSK alebo pôsobia na jeho území. "Dotácie sa poskytujú len na podporu všeobecne prospešných služieb a účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. V rámci predmetného dotačného programu je povinné spolufinancovanie žiadateľa minimálne vo výške 20 percent z výšky dotácie," doplnil kraj.



Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia NSK je minimálna výška dotácie pre jedného oprávneného žiadateľa 300 eur. Maximálna výška závisí od toho, či ide o projekt nadnárodného alebo menšieho významu, a pohybuje sa vo výške od 1500 do 10.000 eur.