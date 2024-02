Nitriansky kraj pracuje na vytvorení sociálneho podniku

Nitra 12. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pokračuje v snahe vytvoriť vlastný sociálny podnik. O jeho založení rozhodli krajskí poslanci ešte vlani, na svojom februárovom rokovaní schválili ďalšie náležitosti, ktoré sú potrebné na to, aby získal štatút registrovaného sociálneho podniku.



Podľa riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca je hlavným cieľom projektu podpora regionálneho rozvoja a zvýšenie zamestnanosti marginalizovaných skupín. "Teraz je prvoradé sociálny podnik založiť. K tomu úspešne smerujeme. Pokiaľ ide o náplň jeho činnosti, to už bolo predmetom diskusií na viacerých rokovaniach zastupiteľstva," vysvetlil Privalinec.



Ako doplnil, Sociálny podnik NSK bude zabezpečovať skladové, pomocné a prepravné služby. "Dôležitý predmet činnosti je vykonávanie pomocných stavebných prác pre Regionálnu správu a údržbu ciest. Ide napríklad o prečisťovanie priekop, práce na mostoch a cestách i letnú a zimnú údržbu. Druhá a pre náš kraj významná a inovatívna činnosť je zabezpečovanie lokálnych potravín do našich zariadení sociálnych služieb a našich školských stravovacích jednotiek," doplnil Privalinec.