Nitriansky kraj predĺžil zmluvu s Arrivou do roku 2031

Nitra 7. mája (TASR) - Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) schválili predĺženie zmluvy s regionálnym dopravcom Arriva do roku 2031. Počas tohto obdobia budú mať cestujúci garantované ceny cestovných lístkov, ktoré sa nebudú meniť. "Tarifa bude fixná a platná vo všetkých siedmich okresoch Nitrianskeho kraja bez toho, aby sa v nej odzrkadlil vývoj trhu, inflácia či nariadenia Európskej únie," povedal predseda NSK Branislav Becík.



Potvrdil, že ceny cestovného krajská samospráva udrží na stanovenej úrovni nielen v prípade, že by došlo k rapídnemu nárastu cien pohonných látok, ale aj v prípade akýchkoľvek iných finančných nárokov. "Bremeno ponesie NSK, nie cestujúci," skonštatoval.



Nemenné zostáva aj aktuálne cestovné pre všetkých seniorov v dôchodkovom veku, ktorí cestujú za jednotnú cenu 30 centov po celom kraji. Rovnako zostane cestovné nezmenené pre držiteľov zlatej a platinovej Janského plakety a Kňazovického medaily a pre bývalých politických väzňov.



Dopravca podľa vyjadrenia Becíka najmä v rokoch 2020 až 2023 významne investoval do obnovy svojho vozidlového parku a vybraných autobusových staníc v kraji. Celková investícia prevýšila 27 miliónov eur.



Aktuálne je väčšina autobusov regionálnej dopravy klimatizovaná, vybavená možnosťou pripojenia na wi-fi, svetelnou informačnou tabuľou a spĺňa európske štandardy v oblasti emisií. Približne tretina z celkového počtu 427 autobusov je nízkopodlažných.