Nitriansky kraj presťahuje Ponitrianske múzeum do divadelnej ubytovne

Nitra 6. júla (TASR) – Ponitrianske múzeum v Nitre sa bude sťahovať z podnájmu v budove Mestského domu do ubytovne Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Aj napriek nesúhlasnému stanovisku vedenia divadla o tom v pondelok tesnou väčšinou rozhodli poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom oboch inštitúcií.



Múzeum sídli dlhodobo v priestoroch, ktoré si prenajíma od mesta Nitra. To požiadalo kraj, aby budovu uvoľnil, pretože ju chce využívať pre svoje potreby. Úrad NSK preto vypracoval návrh, aby sa Ponitrianske múzeum presťahovalo do budovy na Ulici 7. pešieho pluku, v ktorej sídli Staré divadlo Karola Spišáka a zároveň tam má svoje priestory DAB. V nich poskytuje ubytovanie pre začínajúcich hercov a tvorivé tímy, ktoré sa podieľajú na tvorbe inscenácií. Podľa riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho odobratie ubytovne z majetku divadla môže skomplikovať prípravu inscenácií a ohroziť aj ďalší rozvoj DAB.



Priestory ubytovne divadlo dlhšiu dobu nemohlo využívať, pretože sa pripravovala ich kompletná rekonštrukcia. „Navrhli ju ešte bývalí poslanci NSK, pretože usúdili, že objekt je v havarijnom stave. Súčasné zastupiteľstvo schválilo prostriedky na projektovú dokumentáciu a následne ďalších 30 000 eur na zapracovanie pripomienok pamiatkarov. Neskôr sa schválili financie na rekonštrukciu, bolo vydané aj stavebné povolenie a malo dôjsť k realizácii. Tesne pred ňou sa však rozhodlo, že tento rok sa zrenovuje Staré divadlo Karola Spišáka a priestory ubytovne mali ísť do rekonštrukcie až na budúci rok,“ povedal Dóczy.



Krajskí poslanci teraz rozhodli, že ubytovňu divadlu vyjmú z majetku a presťahujú do nej Ponitrianske múzeum. Hotové projekty sa majú opäť prepracovať tak, aby sa priestory mohli adaptovať pre potreby múzea.



„Nezdá sa mi to byť veľmi hospodárne, zvlášť, keď sa už minuli desiatky tisíc eur na pôvodnú projektovú dokumentáciu,“ pripomenula nezávislá poslankyňa Marta Balážová.



„Priestory divadelnej ubytovne sú pre potreby múzea nevyužiteľné. Pri obhliadke to povedala aj riaditeľka múzea. DAB okrem toho nikdy nevyhlásilo, že by tieto priestory nepotrebovalo,“ doplnil poslanec Ján Vančo z pravicového klubu SaS, OĽANO, KDH, Šanca, OKS, NOVA.



Proti sťahovaniu bol aj Daniel Balko z rovnakého klubu a ďalší poslanci. „Ponitrianske múzeum bolo dlhodobo v nevyhovujúcich podmienkach. Disponuje veľkým zbierkovým fondom k dejinám Slovenska, ktorý nemohlo ukázať verejnosti, pretože na to nemalo možnosti. Namiesto toho, aby sme zo zlého riešenia urobili dobré, tak ideme spraviť dve ešte horšie. Ublížime múzeu i divadlu. Veď je to hanba,“ skonštatoval Balko.



Proti sťahovaniu boli aj viacerí nezaradení poslanci, mnohí navrhovali, aby sa pre múzeum vytvoril priestor v bývalých kasárňach pod Zoborom, kde už existuje archeoskanzen a kde chce Archeologický ústav SAV realizovať ďalšie projekty zamerané na prezentáciu histórie.



Podľa podpredsedu NSK Mariána Kéryho (Smer-SD) je presťahovanie múzea do divadelnej ubytovne jediným vhodným riešením. „Nič efektívnejšie momentálne neexistuje,“ zdôraznil. Na otázku poslankyne Heleny Bohátovej (Smer-SD), aké iné alternatívy Úrad NSK zvažoval, odpovedal vedúci odboru kultúry a športu Ľubomír Kleštinec, že iné možnosti úradníci nehľadali.



Poslanci napokon tesným rozdielom dvoch hlasov presťahovanie múzea odsúhlasili. „Myslím si, že za poldruha roka by sa tie priestory dali opraviť, pretože budova je to zdravá, murovaná. Pokiaľ nás nebudú brzdiť pamiatkari, tak by sa to dalo spraviť rýchlo, pretože peniaze na to sú,“ skonštatoval Milan Belica.



„My teraz budeme dávať požiadavku na NSK, aby nám našli adekvátne priestory, v ktorých by sme mohli ubytovávať našich hercov a tvorivé tímy,“ reagoval na rozhodnutie poslancov Dóczy. Riaditeľka Ponitrianskeho múzea Patrícia Žáčiková komentovať rozhodnutie Zastupiteľstva NSK nechcela.



Poslanci z pravicového klubu napokon presadili uznesenie, podľa ktorého má Úrad NSK nájsť alternatívy na zabezpečenie krátkodobého ubytovania hercov DAB a tvorivých tímov, ktoré s divadlom spolupracujú.