Nitriansky kraj udelil ocenenia najlepším pracovníkom v kultúre

Nitra 26. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v pondelok udelil ocenenia najlepším pracovníkom svojich kultúrnych zariadení. Nositeľmi ceny Nitrianska Lunica sa stalo päť osobností.



Kraj toto ocenenie udeľuje od roku 2013 v piatich kategóriách - knižnice, múzeá, galérie, divadlá a osvetové strediská/hvezdáreň. „Tento slávnostný deň je vyjadrením úcty a vďaky tým, ktorí spojili svoj život s kultúrou, s jej tvorbou, uchovávaním a sprostredkovaním. Kultúra nie je len výsledkom umeleckej činnosti. Je to aj spôsob života. Je to jazyk, ktorému rozumieme všetci, je to pamäť národa i kompas spoločnosti. Pripomína nám odkiaľ prichádzame i smer, kam môžeme kráčať. Aj preto má kultúra v NSK nezastupiteľné miesto,“ uviedol vo svojom príhovore predseda NSK Branislav Becík.



Nitriansku Lunicu za rok 2024 získala pracovníčka Tekovskej knižnice v Leviciach Eva Bajanová, priekopníčka vo vzdelávaní seniorov prostredníctvom tréningov pamäti. Cenu si prevzala aj ekonómka Tekovského múzea v Leviciach Judita Magnová, ktorá pôsobí v inštitúcii od roku 1979 a podieľa sa na príprave i vyhodnocovaní projektov zameraných na ochranu zbierkového fondu a revitalizáciu pamiatok. Ďalšia ocenená Elena Tarábková je galerijná pedagogička Nitrianskej galérie, ktorá je autorkou vzdelávacieho programu Tvoriť môže každý! pre deti so špeciálnymi potrebami.



Nitriansku Lunicu si prevzala aj odborná metodička Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Marta Kosmályová, ktorá výrazne prispela k rozvoju fotografického umenia v regióne i na Slovensku. Ocenená bola aj herečka Divadla Andreja Bagara v Nitre Daniela Kuffelová. Dlhoročná členka nitrianskeho umeleckého súboru stvárnila množstvo postáv a získala prestížne ocenenia DOSKY či Cenu Literárneho fondu.