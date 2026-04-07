Utorok 7. apríl 2026
Nitriansky kraj vlani podporil sociálne programy sumou 40.000 eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Nitra 7. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vynaložil minulý rok na rôzne sociálne programy dotácie v celkovej hodnote 40.000 eur. Konštatuje sa to v analýze Úradu NSK.

Ako sa v nej uvádza, finančné príspevky smerovali na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately i na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine. Pomáhali aj pri obmedzovaní a odstraňovaní rôznych negatívnych sociálnych vplyvov. „Pridelené boli ôsmim oprávneným subjektom,“ priblížil NSK.

Cieľom programov, ktoré získali dotácie, bolo posilňovanie preventívnych aktivít i podpora rodín v kríze. Zameriavali sa aj na odstraňovanie finančnej negramotnosti a sociálnopatologických javov.

„Všetky projekty boli realizované na území NSK a bola v nich vykonaná kontrola. Z poskytnutých finančných príspevkov jednotlivým oprávneným subjektom boli financované mzdy a odvody odborníkov a materiálne zabezpečenie aktivít,“ doplnil Úrad NSK.
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kráľovná českej modernej hudby Lucie Bílá má 60 rokov

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti