Nitriansky kraj vlani podporil sociálne programy sumou 40.000 eur
Cieľom programov, ktoré získali dotácie, bolo posilňovanie preventívnych aktivít i podpora rodín v kríze.
Autor TASR
Nitra 7. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vynaložil minulý rok na rôzne sociálne programy dotácie v celkovej hodnote 40.000 eur. Konštatuje sa to v analýze Úradu NSK.
Ako sa v nej uvádza, finančné príspevky smerovali na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately i na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine. Pomáhali aj pri obmedzovaní a odstraňovaní rôznych negatívnych sociálnych vplyvov. „Pridelené boli ôsmim oprávneným subjektom,“ priblížil NSK.
Cieľom programov, ktoré získali dotácie, bolo posilňovanie preventívnych aktivít i podpora rodín v kríze. Zameriavali sa aj na odstraňovanie finančnej negramotnosti a sociálnopatologických javov.
„Všetky projekty boli realizované na území NSK a bola v nich vykonaná kontrola. Z poskytnutých finančných príspevkov jednotlivým oprávneným subjektom boli financované mzdy a odvody odborníkov a materiálne zabezpečenie aktivít,“ doplnil Úrad NSK.
