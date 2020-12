Nitriansky kraj zakladá krajskú organizáciu cestovného ruchu

Nitra 15. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj bude mať krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR). O jej založení rozhodli poslanci NSK na svojom decembrovom rokovaní.



Nitriansky vyšší územný celok bol jediným krajom, ktorý KOCR ešte nemal zriadenú. K pokusu o jej založenie došlo ešte v roku 2017, poslanci však vtedy návrh neschválili. V pondelok 14. decembra vznik organizácie podporili.



Jej hlavným cieľom má byť podpora cestovného ruchu na území NSK. Zároveň sa má starať o vytváranie produktov cestovného ruchu, realizáciu marketingových kampaní, organizovať rôzne podujatia, zakladať turisticko-informačné kancelárie či spolupracovať s orgánmi samosprávy a štátu.



Podľa poslanca Daniela Balka je správne, že krajské zastupiteľstvo postupovalo pri rozhodovaní o vzniku KOCR pragmaticky.



„Áno, NSK je jediný kraj, ktorý nemá takúto organizáciu a je logické, že by ju mal mať. Máme v regióne štyri oblastné organizácie cestovného ruchu a je potrebné, aby niekto koordinoval ich činnosť.



Navyše sa aj pripravujeme o peniaze, pretože KOCR bude mať možnosť čerpať štátne dotácie. Takže ja som rád, že táto organizácia vznikne. Dôležité bude, aby mala profesionálne vedenie, aby nebola formálnym, ale reálnym príspevkom k rozvoju cestovného ruchu v našom kraji. Pretože NSK je naozaj na chvoste z hľadiska prenocovania a aj príjmov z cestovného ruchu. Verím, že KOCR to pomôže zmeniť,“ skonštatoval Balko.



Ako pripomenul, v NSK sa pomerne úspešne rozvíjajú letné produkty cestovného ruchu, rastie záujem o termálne kúpaliská a tiež o kultúrnu a poznávaciu turistiku. „Ale je pravdou, že sme sa možno málo prezentovali. Veľa ľudí na Slovensku a v okolitých krajinách o tejto ponuke v našom kraji často ani nevie a aj to by mala KOCR zmeniť,“ myslí si Balko.



Krajskí poslanci už na rozbeh novej organizácie cestovného ruchu schválili aj financie. Podpredsedníčka NSK Eva Antošová navrhovala sumu 300 000 eur.



„V nej boli zahrnuté peniaze na zriadenie KOCR aj členský príspevok NSK do tejto organizácie. Nakoniec prešiel kompromisný návrh a na rok 2021 sa vyčlenilo 110 000 eur. Ja si myslím, že na rozbeh to postačí a KOCR bude musieť presvedčiť poslancov a najmä turistov a obyvateľov kraja, že bola hodná založenia a bude pre náš kraj prínosom,“ povedala Antošová.



Vznik organizácie, ktorá má pomôcť rozvíjať cestovný ruch v regióne, privítal aj predseda NSK Milan Belica. Podľa jeho slov jej založenie v minulosti nebolo také efektívne, pretože nemala reálnu šancu získavať na svoju činnosť dotácie zo štátu.



„Tie parametre boli nastavené tak, že dotácie dostali iba tie kraje, ktoré evidovali obrovský počet ubytovaní. My sme ako kraj boli oklieštení o možnosť ubytovávať ľudí, tak nám hrozilo, že dotácia bude nulová a všetko by sme museli ťahať z vlastných prostriedkov. Iné kraje, napríklad podtatranské regióny, kde je veľa hotelov a veľa prenocovaní, tie z takéhoto mechanizmu mali úžitok,“ skonštatoval Belica.



Momentálne sa má situácia zmeniť a štátna podpora na rozvoj cestovného ruchu bude podľa Belicu rozdeľovaná spravodlivejšie.



„My už dávno požadujeme, aby sa štátne dotácie neviazali na také ukazovatele, ako je počet prenocovaní. Regióny, ktoré sú chudobnejšie a nemajú tak rozvinutý turistický ruch, sa potom nikdy neprebudia.



Je rozumné, aby sa to rozdeľovalo spravodlivejšie, pretože iba tak sa môže podporiť cestovný ruch. My radi prispejeme aj z vlastných zdrojov tak, ako prispievame aj na iné činnosti, ale aj tu treba byť spravodlivý. Takže ak vláda podporí KOCR a cestovný ruch sa vďaka tejto organizácii bude v NSK rozvíjať, ja to len privítam,“ dodal Belica.