Nitriansky kraj zvýši dotácie na podporu zdravotnej starostlivosti

Nitra 23. mája (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne na podporu zdravotnej starostlivosti vyššiu sumu, než akú mal pôvodne stanovenú v rozpočte. Dotáciu z NSK tak dostane všetkých 13 žiadateľov, ktorí splnili potrebné podmienky. TASR o tom informoval predseda NSK Milan Belica.



Kraj mal v rozpočte na dotácie na podporu zdravotnej starostlivosti pôvodne vyčlenených 200.000 eur. Zastupiteľstvo neskôr rozhodlo o zvýšení tejto sumy o ďalších 150.000 eur. Dotácie v rôznych výškach od 15.000 až po vyše 51.000 eur dostanú nemocnice, hospice, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a ďalšie organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť.



Podľa slov predsedu NSK je aj zvyšovanie dotácií jedným z nástrojov, ako zlepšovať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na území kraja. „Je to otázka verejného záujmu. Máme napríklad prestarnutý káder lekárov v jednotlivých regiónoch a veľmi ťažko sa motivujú mladí lekári, aby zostali v kraji. Nedokážeme inak súťažiť, iba tak, že ponúkneme dobré podmienky, ktoré sú zasa podložené financiami. Musíme ich namotivovať, aby sme mohli starších ľudí v ordináciách postupne nahradiť. V súčasnosti máme nielen v NSK veľmi vysoký priemerný vek lekárov, ktorý je okolo 60 až 65 rokov. A to je skutočne veľký problém,“ skonštatoval Belica.



Podľa jeho slov by sa mal kraj poďakovať zdravotníkom a ošetrovateľom aj za ich prácu počas pandémie ochorenia COVID-19. Vyjadrenie vďaky by mohlo mať aj finančnú podobu. „Ja si osobne veľmi vážim to, čo urobili v čase pandémie pracovníci našich zariadení sociálnych služieb od riaditeľov až po personál zdravotnícky, ošetrovateľský a ďalší. Týmto ľuďom budeme musieť asi aj upraviť plat a nahradiť im to, čo urobili pre túto spoločnosť. Mali by sme sa k tomu postaviť čelom a ja si myslím, že zastupiteľstvo nebude mať problém takéto niečo schváliť a poďakovať sa týmto ľuďom aj takouto motivačnou formou za to, čo urobili,“ dodal Belica.