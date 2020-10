Nitra o zrušení vianočného mestečka neuvažuje, prípravy pokračujú

Nitra 2. októbra (TASR) – Mesto Nitra zatiaľ neuvažuje o zrušení vianočného mestečka a pokračuje s prípravami na jeho otvorenie. „V akej bude podobe, je teraz veľmi ťažké povedať, pretože pokyny od epidemiológov a hygienikov sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie menia takmer každý deň. Veríme však, že aktuálne podmienky na konci roka budú také, aby sa tradičné vianočné trhy v mestách mohli aspoň v obmedzenej forme uskutočniť,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Mesto sa na vianočné mestečko pripravuje už niekoľko mesiacov. „Pôvodná idea rátala s tým, že mestečko vzhľadom na požiadavky návštevníkov aj predajcov rozšírime nielen časovo, ale aj priestorovo,“ skonštatoval Holúbek. Podľa pôvodných zámerov vedenia mesta malo byť mestečko otvorené už od 29. novembra minimálne do 2. januára s možnosťou predĺženia až do Troch kráľov. Umiestnené by malo byť na troch námestiach – okrem tradičného Svätoplukovho aj na Župné námestie a námestie Na Vŕšku.