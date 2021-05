V Nitrianskom kraji odovzdali počas zbraňovej amnestie 170 zbraní

Nitra 11. mája (TASR) – Počas zbraňovej amnestie odovzdali občania od novembra minulého roka do konca apríla tohto roka na útvaroch Policajného zboru v Nitrianskom kraji celkom 170 nelegálne držaných strelných zbraní a 1585 kusov streliva. Po šesťročnej prestávke to bolo na Slovensku už štvrté kolo zbraňovej amnestie, počas ktorej mohli občania odovzdať nelegálne držané zbrane beztrestne, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Najviac zbraní bolo odovzdaných v okrese Nitra (60), Nové Zámky (39), Šaľa (22), Levice (19), Komárno (18), Topoľčany (12). Najviac kusov streliva obyvatelia odovzdali v okrese Nové Zámky (1159), Topoľčany (233), Komárno (106), Levice (60), Šaľa (18) a Nitra (9).



Expertízou prešla doteraz približne tretina prípadov zo zbraňovej amnestie. Doposiaľ nebola identifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti. Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať, ak ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane, prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní občania prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať.