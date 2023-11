Obnovený Starý park v Nitre ponúkne viaceré detské ihriská i hrad

Nitra 3. novembra (TASR) - Mesto Nitra pokračuje v obnove Starého parku pod Nitrianskym hradom. Súčasťou projektu za takmer šesť miliónov eur budú aj viaceré detské ihriská.



Ako informoval primátor Marek Hattas, herné prvky v parku budú určené pre malé, ale aj staršie deti. "Ich súčasťou budú aj vodné a inkluzívne prvky pre deti s pohybovými znevýhodneniami. Dodávateľská firma ihriská priebežne inštaluje. Už budúci týždeň príde rad na osadenie doslova najväčšej atrakcie, ktorou bude desať metrov vysoký hrad so šmýkačkami," uviedol Hattas.



Podľa jeho slov pôjde o raritu, ktorú dodávateľ detských atrakcií vyrobí po prvý raz. "A to dodávajú herné prvky do desiatok krajín celého sveta," skonštatoval primátor.



Komplexná revitalizácia nitrianskeho Starého parku má byť ukončená do konca tohto roka. Okrem bohatšej výsadby budú v obnovenom parku zrekonštruované i nové detské ihriská doplnené o inkluzívne prvky. Inštalované tam bude aj nové osvetlenie, lavičky a ďalší mobiliár. Pribudnú tiež piknikové lúky s miestami na grilovanie, workout prvky pre seniorov, revitalizované chodníky z prírodných materiálov, vyhliadkové mólo nad zvernicou i opravená žabia fontána. Financie na revitalizáciu parku získala radnica z európskych fondov. "Mesto sa na prácach podieľa päťpercentným spolufinancovaním," doplnil Hattas.