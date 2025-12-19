< sekcia Regióny
Obyvatelia Nitry si pripomenú zbúranú historickú zvonicu
Autor TASR
Nitra 19. decembra (TASR) - Obyvatelia Nitry si v piatok uctia pamiatku historickej zvonice na sídlisku Chrenová, ktorá bola pred 50 rokmi zbúraná. Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, podujatie sa bude konať o 18.30 h na Dlhej ulici, kde historický objekt pôvodne stál.
Zvonica bola jedným z najstarších sakrálnych objektov na sídlisku Chrenová, zbúraná bola 19. decembra v roku 1975. Postavili ju miestni obyvatelia v polovici 19. storočia v miestach dnešnej autobusovej zastávky na Dlhej ulici. Jej fasáda dostala konečnú podobu v roku 1914. Objekt sa skladal zo štíhlej veže s kupolou a krížom, pod ňou boli umiestnené dva zvony.
Jeden zo zvonov bol skonfiškovaný počas 1. svetovej vojny, náhradný bol do zvonice vrátený v roku 1923 a slúžil počas bežného denného zvonenia. „Používal sa aj ako takzvaný ‚umieračik‘, ktorý ohlasoval úmrtia obyvateľov. Spoločne zvony zneli pri slávnostných príležitostiach a pri pohreboch. Samostatné zvonenie väčšieho zvona varovalo pred nebezpečenstvom,“ informovalo TIC.
Zvony zo zvonice sa podarilo zachrániť. Dlho boli umiestnené v pivnici Kultúrneho domu na Chrenovej a v roku 2000 stali súčasťou zvonového inventára modernej zvonice pri Kostole sv. Martina. Vzácna baroková socha Krista Trpiteľa, pochádzajúca zo zvonice, bola objavená v roku 2011 a po reštaurovaní je dnes vystavená pri kostole ako najstaršia dochovaná kultúrna pamiatka Chrenovej.
Ako pripomenulo TIC, tento rok je motívom mestskej vianočnej kampane práve téma zvonov. „Historické nitrianske zvony sprevádzajú celý sviatočný program. Od inštalácií a vizuálov až po komentované prehliadky a zvonenie pri vybraných podujatiach. V piatok sa na počesť zaniknutej zvonice symbolicky rozoznejú zvony chrenovského Kostola sv. Martina,“ doplnilo TIC.
