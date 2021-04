Nitra od budúceho týždňa spustí vyučovanie pre ôsmakov a deviatakov

Nitra 16. apríla (TASR) – Mesto Nitra sa pripravuje na návrat ôsmakov a deviatakov do škôl. Do svojich školských lavíc sa vrátia v pondelok 19. apríla. „Budú mať možnosť osviežiť si prezenčne svoje vedomosti, prípadne doplniť chýbajúce časti skladačky k úspešnému zvládnutiu prijímacích pohovorov na stredné školy,“ uviedla vedúca odboru školstva na mestskom úrade Mária Orságová.



Podľa jej slov je postupné otváranie ďalších ročníkov dobrou správou. „Deti patria do škôl. Presvedčili sa o tom aj pedagógovia, ktorí zaznamenali negatívne dosahy pandémie na detskú psychiku. Niektoré deti sú plačlivé, dezorientované v priestore, nesústredené a zábudlivé. Majú problém s komunikáciou, nevedia poďakovať či vyjadriť svoje požiadavky. Zabudli niektoré návyky, napríklad prípravu na hodinu, úpravu oblečenia či zaväzovanie šnúrok. Určite preto neľutujeme rozhodnutie otvoriť školy hneď, ako je to možné,” skonštatovala Orságová.



V Nitre už niekoľko týždňov fungujú materské školy (MŠ) a prvý stupeň základných škôl (ZŠ). Škôlky momentálne navštevuje 2136 detí a prvý stupeň ZŠ 2644 žiakov. „V školách a škôlkach sme zabezpečili teplomery, antibakteriálne mydlá, dezinfekciu, rukavice, rúška, respirátory, štíty, papierové utierky, germicídne žiariče, ozonizátory vzduchu i difuzéry. Čakáme tiež na schválenie dotácie z ministerstva zdravotníctva, cez ktorú chceme rozšíriť ochranné prostriedky. Máme záujem o termo brány, ktoré chceme financovať práve zo spomínanej dotácie”, vysvetlil hovorca Nitry Tomáš Holúbek.



Ako pripomenul, tento týždeň elektronicky prebiehajú zápisy prvákov do ZŠ. „Pravidlá si určuje každá škola, tlačivá sú k dispozícii online na ich webových stránkach. Vyplnené formuláre odosielajú rodičia mailom. Niektoré školy sa vynašli, na zápisy žiakov využili dnešné možnosti videohovorov. Napríklad na ZŠ na Nábreží mládeže si rodič stiahne aplikáciu, dostane prihlasovacie heslo a čas, kedy sa cez aplikáciu spojí s pridelenou učiteľkou,“ dodal Holúbek.