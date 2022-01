Nitra od komunitných kompostérov očakáva úspory

Nitra 9. januára (TASR) – Komunitné kompostéry, ktoré nitrianska radnica postupne osádza na sídliskách, môžu mestu ušetriť peniaze. Podľa viceprimátora Miloslava Špotáka by mali ročné úspory pri likvidácii biologického odpadu dosiahnuť desiatky tisíc eur.



Radnica začala s inštaláciou prvých komunitných kompostérov na sídliskách už vlani. Celkovo ich má v meste pribudnúť 40. Kompostéry sú na verejné priestranstvá umiestňované na základe záujmu obyvateľov a odborného posúdenia lokalít. Slúžia na ukladanie bioodpadu, ktorý produkujú okolité domácnosti. Ten tak neputuje do hnedých kontajnerov určených na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), ale vznikne z neho kompost. Využívanie kompostérov tak zníži potrebu vynášať odpad z hnedých nádob. „Ročne nám vedia ušetriť približne 70.000 eur. To je momentálne v prípade odpadov asi jedna položka, pri ktorej vieme šetriť. Inde nám budú náklady iba rásť, pretože nám budú pribúdať ďalšie povinnosti,“ uviedol Špoták.



Radnica momentálne rieši problém, kto sa o kompostéry na sídliskách bude starať. Podľa viceprimátora budú starostlivosť preberať dobrovoľníci z komunity, ktorá o kompostér požiadala. „Zvažuje sa minimálne spísanie dohody o starostlivosti. Zároveň uvažujeme aj o nejakom motivačnom prvku. Napríklad o úľave na poplatku za odpad alebo možno nejakej odmene. Nie je to jednoduché nastaviť, pretože stále vychádzame z toho, že je to komunitný kompostér a záujem a pomoc komunity by mali byť, pretože mesto už prispelo samotnými kompostérmi,“ vysvetlil Špoták.



Podľa jeho slov mesto zároveň zvažuje, že prijme zamestnanca, ktorý bude zastrešovať starostlivosť o všetky kompostéry v Nitre. „Prichystané sú podklady na výberové konanie na túto pozíciu. Systém však stále iba nastavujeme. Treba si uvedomiť, že takéto spracovanie biologického odpadu a v takomto rozsahu sa zatiaľ nikde na Slovensku nerobilo. Preto sú mnohé záležitosti ešte stále predmetom diskusie,“ doplnil viceprimátor.