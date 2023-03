V Nitre začínajú od nedele po zimnej prestávke opäť premávať cyklobusy

Nitra 3. marca (TASR) – Od nedele 5. marca vstúpi do platnosti zmena cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy v Nitre. Hlavnou zmenou bude zlepšenie nadväznosti zoborských liniek 1 a 9 v centre mesta, informoval dopravca Transdev Slovensko.



Súčasťou zmeny cestovného poriadku je aj spustenie sezóny cyklobusov na linkách 9 a 35 počas víkendov a sviatkov. Sezónna linka 35 s rozšírenou prepravou bicyklov bude premávať na trase Kmeťova - Mestský park každú sobotu, nedeľu a počas sviatkov každú hodinu od 8.30 do 11.30 h a od 13.30 do 18.30 h. Odchody z Mestského parku sú plánované každú hodinu od 9.00 do 12.00 h a od 14.00 do 19.00 h. Na linke 9 budú na vyznačených spojoch premávať autobusy s cyklonosičmi.