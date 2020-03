V Nitre znížia počet spojov prímestskej autobusovej dopravy

Nitra 22. marca (TASR) – Prímestská autobusová doprava v Nitrianskom kraji začne od stredy 25. marca až do odvolania premávať v pracovných dňoch podľa prázdninového cestovného poriadku vo verzii letných prázdnin. Na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja premáva prímestská autobusová doprava v kraji od 16. marca do 24. marca podľa prázdninového cestovného poriadku vo verzii jarných prázdnin.



„Verzia letných prázdnin sa od jarných líši ešte menším počtom prevádzkových spojov. Návoz a odvoz do zamestnania však bude plnohodnotne zachovaný,“ informovala spoločnosť Arriva Nitra, ktorá zabezpečuje prímestskú dopravu v kraji. Počas sobôt, nedieľ a sviatkov ostáva rozsah premávky bez zmeny.



Prijaté opatrenia súvisia s nariadením vlády SR o plošnom uzatvorení všetkých školských zariadení v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou. Arriva odporúča cestujúcim, aby si pred cestou vo vlastnom záujme skontrolovali konkrétny spoj, či bude v daný deň vypravený.