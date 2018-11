Odborná porota ocenila v Nitre 59 najlepších amatérskych fotografov

Do celoštátneho kola 46. ročníka súťaže postúpilo 365 amatérskych fotografov s viac ako 700 dielami z ôsmich krajov Slovenska.

Nitra 9. novembra (TASR) – Amatérski fotografi z celého Slovenska sa stretli v nitrianskej Synagóge na otvorení výstavy AMFO 2018. Jej súčasťou bolo slávnostné odovzdávane cien celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2018 v troch vekových skupinách a dvoch kategóriách.



Do celoštátneho kola 46. ročníka súťaže postúpilo 365 amatérskych fotografov s viac ako 700 dielami z ôsmich krajov Slovenska. Súťažili vo vekových skupinách deti, mládež, dospelí a v kategóriách čiernobielej a farebnej fotografie. Osobitnú kategóriu tvorila multimediálna prezentácia. Členovia odbornej poroty, v ktorej sa stretli fotografi, lektori a pedagógovia, udelili celkovo 59 ocenení, z toho 27 cien a 32 čestných uznaní. "Ukazuje sa, že semiotické narábanie s vizuálnymi prvkami vo fotografiách vystavených autorov je čoraz naliehavejšie, umožňuje im totiž interpretovať svet okolo nás, naše prežívanie a hlavne naše pocity," povedala predsedníčka poroty Petra Cepková. Podľa jej slov tohtoročná súťaž priniesla kombináciu rôznorodých a veľmi kvalitne prevedených fotografických prác.



Podľa porotcu Rudolfa Lendela rastie účasť a záujem najmä mladých autorov do 16 a do 21 rokov. „Každý rok vidno ich vyššiu vyspelosť, ktorá sa prejavuje v ucelených cykloch či sériách fotografií na jednu tému alebo zobrazujúcich príbeh. Prispievajú k tomu aj vzdelávacie aktivity regionálnych osvetových stredísk, fotoklubov a Národného osvetového centra,“ zhodnotil ďalší z porotcov Jozef Sedlák.



Výstava AMFO 2018 bude v Nitre do 25. novembra, následne sa presunie do priestorov Národného osvetového centra v Bratislave. V máji budúceho roka bude vybraná kolekcia fotografií prezentovaná na českej národnej súťaži vo Svitavách. Sprievodný program výstavy v Nitre bude pokračovať do 11. novembra. "Súčasťou trojdňového programu sú semináre o fotografii, workshopy, fotografovanie v Nitre, sprievodné fotografické výstavy a diskusie," informovala Daniela Gundová, riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre, ktoré je hlavným organizátorom podujatia.