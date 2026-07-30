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Nitra odmieta tvrdenia o účelovom zapisovaní trvalých pobytov
Hovorca pripomenul, že trvalý pobyt cudzincom vydáva po splnení komplikovaných a zdĺhavých povolení cudzinecká polícia, nie mesto.
Autor TASR
Nitra 30. júla (TASR) - Mesto Nitra odmieta tvrdenia, že účelovo na poslednú chvíľu zapísalo 4000 cudzincov do volebných obvodov s cieľom ovplyvniť jesenné voľby. Tieto tvrdenia sa začali v meste šíriť v súvislosti s prípravou volebných obvodov. „V spojitosti so šírením týchto nepravdivých informácií zvažujeme podať trestné oznámenia,“ skonštatoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Hovorca pripomenul, že trvalý pobyt cudzincom vydáva po splnení komplikovaných a zdĺhavých povolení cudzinecká polícia, nie mesto. Tá udelila v tomto roku trvalý pobyt v Nitre 220 cudzincom. Medzi cudzincami s trvalým pobytom v Nitre sa nachádzajú obyvatelia Česka, Maďarska, Talianska, či iných krajín, nielen Ukrajiny, informoval Holúbek.
Cudzinci na Slovensku s trvalým pobytom na území obce môžu v komunálnych voľbách voliť od začiatku roka 2002.
Hovorca pripomenul, že trvalý pobyt cudzincom vydáva po splnení komplikovaných a zdĺhavých povolení cudzinecká polícia, nie mesto. Tá udelila v tomto roku trvalý pobyt v Nitre 220 cudzincom. Medzi cudzincami s trvalým pobytom v Nitre sa nachádzajú obyvatelia Česka, Maďarska, Talianska, či iných krajín, nielen Ukrajiny, informoval Holúbek.
Cudzinci na Slovensku s trvalým pobytom na území obce môžu v komunálnych voľbách voliť od začiatku roka 2002.