Nitra odpustí svojim nájomcom polovicu nájomného

Nitra 22. septembra (TASR) – Nitrianska radnica poskytne nájomcom v mestských priestoroch zľavu 50 percent z nájomného. V rámci opatrení na podporu podnikateľov počas pandémie ochorenia COVID-19 tento krok schválili mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.



Zastupiteľstvo však zároveň schválilo aj podmienku, podľa ktorej si môžu zľavu z nájomného uplatniť iba tie subjekty, ktoré majú usporiadané všetky finančné záväzky voči mestu. Túto klauzulu ešte pred hlasovaní niektorí poslanci kritizovali. Argumentovali pri tom tým, že by radnica do podmienok o pomoci podnikateľom nemala vsúvať vlastné pravidlá. Podľa magistrátu je však na prenajímateľovi, akú zľavu poskytne a za akých podmienok.



Nájomcovia musia mesto požiadať o zľavu na nájomnom najneskôr do 30. septembra. Podľa radnice bude toto opatrenie stáť mestskú pokladňu 80.000 až 100.000 eur.