Nitra odsúdila zneužívanie základnej školy na propagandu

Nitra 27. septembra (TASR) - Mesto Nitra prijalo viaceré opatrenia, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa základné školy (ZŠ) stávali obeťami propagandy a hybridných hrozieb. Radnica opatreniami reaguje na incident, ku ktorému došlo ešte 17. septembra na ZŠ Škultétyho.



Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka tu občianske združenie (OZ) zneužilo besedu žiakov s vojnovým veteránom Petrom Andreánskym na šírenie dezinformácií a proruskú propagandu. "Podľa očitých svedkov bola samotná debata v poriadku. Problémom boli propagačné banery s informáciami ohýbajúcimi históriu Slovenského národného povstania, velebiacimi Rusko a Sovietsky zväz. O týchto nosičoch organizátor vopred zástupcov školy neinformoval a do priestorov ich priniesol až tesne pred začiatkom podujatia," uviedol Holúbek.



Na zneužitie školského podujatia na propagandu ako prvá upozornila iniciatíva Nie v našom meste. "O slovenskom občianskom odboji sa mlčí, zato komunisti zohrávajú hlavnú úlohu. Hlavní hrdinovia povstania generáli Golian a Viest sú spomenutí len tak. Zato partizáni sú hrdinovia, špeciálne tí sovietski. Rabovanie, znásilňovanie červenoarmejcami a odvlečenie našich občanov do Sovietskeho zväzu sa akosi nespomína," uvádza iniciatíva Nie v našom meste. Tá zároveň uviedla, že banery do školy priniesol Miloš Zverina z OZ Slavica.



Podľa Henricha Vargu z mestského úradu je po stretnutí a rozhovore s vedením školy zrejmé, že organizátor zneužil dôveru triednej učiteľky. "Sama sa napokon stala obeťou hybridnej hrozby. Učiteľka sa však dopustila chyby, keďže o podujatí vopred neinformovala vedenie školy, ale ani škola nemala zavedený jasný mechanizmus na schvaľovanie takýchto podujatí," skonštatoval.



Mesto Nitra uviedlo, že podujatia šíriace propagandu považuje v akýchkoľvek mestských priestoroch za absolútne neakceptovateľné. Radnica už pripravila opatrenia, ktoré majú takýmto incidentom zabrániť. "V prípade podujatí organizovaných externými subjektmi musí byť takýto zámer bezpodmienečne vopred ohlásený vedeniu školy, ktoré vyhodnotí, či podujatie vo svojich priestoroch povolí," uviedol Holúbek.



Mesto chce takisto vzdelávať učiteľov i žiakov, aby získali zručnosti pri identifikácii hybridných hrozieb, dezinformácií a hoaxov. Rovnako majú byť školy opatrné pri zverejňovaní príspevkov na sociálnych sieťach. "Vždy ich musia skontrolovať dvaja ľudia na lepšiu identifikáciu potenciálne škodlivého obsahu," vysvetlil Holúbek.



Na situáciu v nitrianskej škole už reagovalo aj ministerstvo školstva, ktoré varovalo pred aktivitami organizovanými na pôde škôl, ktoré skresľujú historické fakty. "Rezort školstva zároveň prešetrí podnet týkajúci sa OZ Slavica," uvádza sa v stanovisku ministerstva.