Nitra oficiálne otvorí novú cyklotrasu v Krškanoch
Mesto začalo s výstavbou trasy vo februári tohto roku.
Autor TASR
Nitra 19. mája (TASR) - Nitrianska radnica ukončila výstavbu novej cyklistickej trasy v mestskej časti Krškany. Ako informovala, oficiálne slávnostné otvorenie spojené s verejnou cyklojazdou sa uskutoční v piatok 22. mája o 17. hodine.
Mesto začalo s výstavbou trasy vo februári tohto roku, náklady na stavebné práce dosiahli približne 300.000 eur. Nová cyklotrasa má 1,5 kilometra a spája ulice Krškanská a K rieke. Napojená bude na už existujúce úseky a jej súčasťou je i odpočívadlo so servisným stanovišťom pri Pullmannovom mlyne.
Trasa prechádza aj lipovou alejou tvorenou desiatkami stromov. Okrem asfaltových častí má preto cyklistický chodník tiež mlátové úseky, ktoré ku koreňom drevín prepúšťajú vodu. „K realizácii sme pristupovali citlivo, aby sme zachovali výnimočnú atmosféru tohto miesta,“ povedal pred časom nitriansky primátor Marek Hattas.
