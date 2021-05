Nitra oficiálne podpísala zmluvu s novým prevádzkovateľom MHD

Nitra 5. mája (TASR) – Nitriansky primátor Marek Hattas v stredu oficiálne podpísal zmluvu so spoločnosťou Transdev Morava, ktorú pri podpise zastupoval jej konateľ Radim Novák. Tá bude od budúceho roka zabezpečovať pod Zoborom mestskú hromadnú dopravu (MHD). Nahradí tak spoločnosť Arriva, ktorá zabezpečovala MHD v Nitre doteraz. Po neúspechu v súťaži však v meste od 1. januára 2022 končí.



Radnica vyhlásila verejnú súťaž v hodnote takmer 130 miliónov eur ešte vlani. Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka sa Nitre ako prvému mestu na Slovensku podarilo zorganizovať súťaž na dopravcu tak, že sa do nej prihlásil viac ako jeden uchádzač. Do tendra sa prihlásil víťaz Transdev Morava, s. r. o., ktorý ponúkol cenu za ročné služby v hodnote 9.881.136,30 eura, druhá Arriva Nitra, a. s., ponúkla 10.805.747,80 eura a dopravca ČSAD Hodonín, a. s., súťažil so sumou 11.461.584,05 eura.



Spoločnosť Transdev Morava bude podľa zmluvy zabezpečovať MHD v Nitre po dobu desiatich rokov s opciou na ďalšie tri roky. Nitriansky primátor očakáva, že cestovanie v meste sa od roku 2022 výrazne skvalitní. „Autobusy budú vo farbách mesta Nitra, teda bielo-modré a bez reklám. Cestujúci budú nastupovať do nízkopodlažných vozidiel, ktoré budú klimatizované, čo už dlhšie požadovali obyvatelia nášho mesta. V autobusoch bude wifi a tiež kamery, takže cestovanie v nich bude bezpečnejšie. Autobusy budú okrem toho nové, takže ten pocit z cestovania bude celkom iný ako teraz,“ skonštatoval Hattas.



Vodičov autobusov plánuje nový prevádzkovateľ MHD prevziať od súčasného dopravcu Arriva Nitra. „Čakali sme na formálny podpis zmluvy a v tomto okamihu začnú rokovania s Arrivou. Plánujem ich vyzvať a spolupracovať na prevode práv a povinností zamestnancov, ktorí sú zaradení na mestskú dopravu. Máme záujem zamestnancov prevziať a garantovať im podmienky, ktoré momentálne majú. Celkovo budeme potrebovať 150 až 160 vodičov,“ uviedol Novák.



Mesto musí vyriešiť aj prevod čipových kariet cestujúcich, prípadne zavedenie celkom nového platobného systému. „Momentálne sa zaoberáme tým, akým spôsobom prejdeme s pôvodnými čipovými kartami od spoločnosti, s ktorou sme jazdili doteraz, k tým novým. Nevylučujem, že nový platobný systém, ktorý tu bude zavedený, bude fungovať tak, že ním bude možné platiť okrem MHD aj za parkovanie, na kúpalisku alebo na športoviskách, ktoré má v správe mesto Nitra,“ povedal primátor.



Služby nitrianskej MHD v súčasnosti využívajú aj viaceré okolité obce. Podľa Hattasa starostky a starostovia po podpise zmluvy s novým dopravcom súhlasili, že budú v spolupráci s mestom pokračovať. „Je pre nich dôležité, aby pre ich obce bola zabezpečená MHD aj naďalej. Teraz, keď mesto podpísalo novú zmluvu, môžu sa k nám pridať aj okolité obce, hneď ako im to schváli obecné zastupiteľstvo,“ dodal Hattas.