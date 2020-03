Ohrození nákazou koronavírusu sú aj smetiari v Nitre

Nitra 24. marca (TASR) - Nitrianska radnica v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu vyzvala verejnosť, aby sa zodpovedne správala aj pri nakladaní s odpadmi. Mesto pripomenulo, že okrem zdravotníkov a ďalších pracovníkov, ktorí zabezpečujú základné služby, sú ohrození aj zamestnanci, ktorí majú na starosti likvidáciu odpadov.



Nitrianske komunálne služby (NKS) upozornili ľudí, aby sa snažili znížiť produkciu odpadov a minimalizovali nutnosť nakladať nimi. „Dôležité je, neukladajte odpad vedľa kontajnerov, aby sa s ním nemuselo priamo manipulovať. Treba správne nakladať aj s vyhodenými rúškami, ktoré nepatria do triedeného zberu. Najlepšou možnosťou je ich po použití vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky,“ informovali NKS.



Mesto už vypracovalo pravidlá aj pri ďalšom nakladaní s odpadmi. Ako uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek, špeciálne sa narába napríklad s plastovým odpadom. „Práve na plastoch sa drží vírus najdlhšie. Tento typ odpadu preto predtým, ako ide na spracovanie, necháva NKS štyri dni nedotknutý, pretože hygienici nás varovali, že vírus môže na plastoch prežiť aj takéto dlhé obdobie,“ vysvetlil Holúbek.



Ľuďom, ktorí sú v karanténe, NSK odporúčajú, aby s odpadom nakladali veľmi zodpovedne. „Je potrebné odpad vložiť do plastového vreca a po každom ďalšom použití ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držať doma, až kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až potom je možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac predišlo ďalšie možnej nákaze,“ oznámili NKS.